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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:21

В Израиле прошел митинг против военной операции в секторе Газа

В нем приняли участие около 300 человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Хайфе прошел митинг против военной операции в секторе Газа, сообщает газета The Times of Israel.

Это первая санкционированная акция в северном округе Израиля с 7 октября 2023 года. В ней приняли участие около 300 человек, среди которых были представители самых разных политических сил.

Генеральный секретарь левой партии ХАДАШ Амджад Шбита зачитал основные требования протестующих, которые включали немедленное прекращение боевых действий в Газе, всеобъемлющий обмен пленными, прекращение "политического преследования" арабов в Израиле.

Акция протеста последовала за петицией в Высокий суд Израиля, поданной организаторами против первоначального отказа полиции разрешить марш в субботу вечером. Митинг на Парижской площади в субботу днем ​​стал компромиссным вариантом, устроившим обе стороны.

Ранее в субботу, 20 января, жители более ста населенных пунктов Испании провели демонстрации против гибели гражданских лиц в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль Хайфа
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