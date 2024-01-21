Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:21

Британские ВМС получат модернизированные ракеты для борьбы с дронами хуситов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Британское правительство сообщило, что ракеты Королевского военно-морского флота, которые используются для борьбы с беспилотниками йеменских хуситов в Красном море, будут модернизированы, сообщила телекорпорация ITV.

"Это поможет защитить авианосную ударную группу ВМС и позволит отслеживать, нацеливать и уничтожать различные воздушные угрозы на расстоянии более 70 миль", - отмечает ITV.

В частности, как говорится в сообщении, система противовоздушной обороны Sea Viper получит более эффективные ракеты с новой боеголовкой и обновленное программное обеспечение, которое позволит ей противостоять угрозам, в том числе баллистических ракет.

В сообщении приводится заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса: "По мере ухудшения ситуации на Ближнем Востоке жизненно важно, чтобы мы адаптировались, чтобы могли обеспечивать безопасность Великобритании, наших союзников и партнеров".

В ближневосточном регионе произошла эскалация напряжения после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Йеменские мятежники-хуситы, желая выразить солидарность с палестинцами, ведут огонь по связанным с Израилем судам, проходящим через Красное море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию этим обстрелам хуситов и нанесли удары по объектам на территории Йемена.

Великобритания Красное море ХАМАС Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле прошел митинг против военной операции в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

В Испании прошли многотысячные демонстрации против действий Израиля в Газе

В Испании прошли многотысячные демонстрации против действий Израиля в Газе

Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

США заявили об уничтожении противокорабельной ракетной установки хуситов

США планируют утилизировать 34 тонны оружейного плутония

СМИ сообщили о ликвидации Израилем высокопоставленного офицера КСИР в Дамаске

Что случилось этой ночью: суббота, 20 января

Белый дом предупредил Конгресс о риске скорого поражения Украины без помощи США

Байден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделе

Байден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделе

В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов в 2024 году

В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });