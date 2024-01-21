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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Минкультуры РФ решит, чем помочь Абхазии после потери 4 тысяч картин в пожаре

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала трагедией пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме, в результате которого, предварительно, сгорело более четырех тысяч картин.

"Настоящая трагедия в Сухуме. Думаем вместе с коллегами из Абхазии, чем помочь", - написала Любимова в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр сообщила о пожаре, произошедшем минувшей ночью в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме.

"Сгорело почти все. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более четырех тысяч экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", - заявила она.

Минкультуры РФ Ольга Любимова Абхазия
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