ЦАХАЛ расширит операции на юге сектора Газа

Израильский солдат во время проведения операции против ХАМАС Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширит операции в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа, заявил в воскресенье министр обороны страны Йоав Галант.

"Мы проводим интенсивные операции в районе Хан-Юниса, и они продолжат расширяться", - приводит слова министра издание The Times of Israel.

Галант добавил, что "клубы дыма от работы танков, артиллерии и самолетов ВВС продолжат закрывать небо сектора Газа, пока мы не достигнем своих целей". Этими целями он назвал поражение ХАМАС и возвращение израильских заложников домой.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.