Армия обороны Израиля совершила рейд на центр командования ХАМАС в Газе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обыскала командный центр ХАМАС на юге сектора Газа, где обнаружила различные виды оружия, сообщается в понедельник в телеграм-канале армии.

"Солдаты ЦАХАЛа вошли в командный центр ХАМАС в районе города (Хан-Юниса - ИФ) и конфисковали автоматы АК-47, пистолеты, гранаты, гранатометы и снаряжение для дайвинга, принадлежащее военно-морским подразделениям ХАМАС", - говорится в сообщении армии.

Также в южном городе Хан-Юнис израильские военные обнаружили двух боевиков ХАМАС, которые загружали оружие в транспортное средство, после чего истребитель ВВС нанес по ним удар.

Кроме того, военные ЦАХАЛа атаковали два склада с оружием, а также близлежащие объекты инфраструктуры хамасовцев в районе города с земли и воздуха. Они также обнаружили оружие и боеприпасы в детской комнате во время обыска в доме боевика ХАМАС.

На севере анклава израильские военные обнаружили нескольких боевиков, которые пытались найти оружие в районах, где действовал ЦАХАЛ. После этого по ним нанес удар истребитель ВВС.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ израильская армия начала военную операцию против ХАМАС.