Парламент Турции планирует проголосовать по заявке Швеции в НАТО на этой неделе

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Турецкий парламент на этой неделе собирается проголосовать по заявке Швеции на вступление в НАТО, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источник.

"Партия справедливости и развития турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана... будет добиваться одобрения парламента для ратификации долгожданного членства Швеции в НАТО", - сообщает агентство со ссылкой на правительственного чиновника.

Bloomberg отмечает, что, если Турция одобрит заявку, то Венгрия останется единственной страной, которая еще не завершила этот процесс.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.