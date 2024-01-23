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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Орбан пригласил шведского премьера в Венгрию на переговоры о вступлении Швеции в НАТО

Орбан пригласил шведского премьера в Венгрию на переговоры о вступлении Швеции в НАТО
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Венгерский премьер Виктор Орбан во вторник пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона посетить Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО.

"Сегодня я отправил письмо-приглашение премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону посетить Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО", - написал Орбан в соцсети X.

Ннакануне турецкий журналист Раджип Сойлу со ссылкой на источники сообщил в соцсети X, что, возможно, позднее во вторник турецкий парламент рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Если Турция одобрит заявку, Венгрия останется единственной страной, которая еще не сделала этого.

Венгерские власти неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.

В конце сентября Орбан отмечал, что пока не видит необходимости форсировать темпы ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, на данный момент "ничего не угрожает безопасности Швеции", а потому у Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия страны в альянс.

Венгрия стала говорить о возможной отсрочке ратификации членства Швеции в альянсе после того, как шведские СМИ опубликовали десятиминутное видео, которое показывали в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео озвучивается предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", демократия в Венгрии "постепенно перестает существовать".

Венгрия Виктор Орбан НАТО Швеция Ульф Кристерссон
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