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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Израильские военные проводят новое наступление на юге сектора Газа

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Ожесточенные бои продолжаются в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое наступление на позиции ХАМАС, пишет в понедельник The Times of Israel.

По ее данным, военные ведут наступательные действия в западной части города. Они начались накануне с серии авиаударов по предполагаемым позициям палестинцев. За последние сутки солдаты ЦАХАЛ, по их утверждениям, ликвидировали не менее 50 хамасовцев, а также окружили лагерь беженцев, где, как они считают, расположена военная база ХАМАС.

Газета отмечает, что, вероятно, наступление продлится еще несколько дней. Издание также подчеркивает, что в Хан-Юнисе, в отличие от большинства районов северной части анклава, в настоящее время укрывается множество мирных жителей.

Кроме того, Армия обороны Израиля за понедельник нанесла серию авиаударов по ряду объектов "Хезболлы" на юге Ливана. Среди пораженных объектов - здание, где собирались члены "Хезболлы". В сообщении говорится, что после ударов последовали вторичные взрывы, и это указывает на то, что в здании хранилось оружие. Также удары были нанесены по трем наблюдательным пунктам.

Хроника 07 октября 2023 года – 22 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа Хан-Юнис
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