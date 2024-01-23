На юге Газы усиливаются бои между Израилем и палестинцами

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Боевые действия между Израилем и палестинскими формированиями активизировались во вторник в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщают западные СМИ.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое наступление на позиции группировки ХАМАС в этом городе. Военные заявили, что провели множество рейдов в Хан-Юнисе, взяли под контроль ряд командных пунктов группировки.

В свою очередь в Управлении по координации гуманитарных вопросов сообщили, что "22 января наземные операции, бои и атаки усилились в районе Хан-Юнисе; были уничтожены несколько жилых домов (...) по различным данным, погибли 45 палестинцев, включая перемещенных лиц, женщин и детей".

В Палестинском обществе Красного полумесяца обвинили израильские войска в том, что утром во вторник они нанесли артиллерийский удар по их представительству в Хан-Юнисе, а также применили беспилотники, в результате чего ранения получили перемещенные лица, укрывавшиеся здесь.

Между тем израильское командование объявило, что накануне потеряло в секторе Газа убитыми 21 военнослужащего. Associated Press отмечает, что это наивысшая цифра невозвратных потерь ЦАХАЛ за день за все время нынешней операции в Газе.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что инцидент, повлекший гибель солдат, произошел в центральной части Газы вблизи ее границы, недалеко от кибуца Кисуфим. По его словам, военнослужащие уничтожали объекты ХАМАС для создания буферной зоны, которая позволила бы жителям вернуться к границе. Однако затем по танку, охранявшему солдат, выпустили реактивную гранату. За этим последовал взрыв в строениях рядом, которые рухнули в тот момент, когда в них находились солдаты. Взрыв мог произойти в результате детонации взрывчатки, установленной военнослужащими в постройках, но точная причина подрыва пока неизвестна.

В свою очередь глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что Израиль переживает "тяжелое и мучительное утро" в связи с этим инцидентом. "Это война, которая определит будущее Израиля на ближайшие десятилетия; гибель солдат обязывает нас достичь целей этой борьбы", - сказал министр.