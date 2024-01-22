США ввели санкции против физлиц, связанных с КСИР и ХАМАС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - США ввели ограничительные меры против физических лиц и организаций, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и шиитской группировкой "Катаиб Хезболла", а также против ХАМАС, сообщил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Во-первых, США сегодня ввели санкции против иракской авиалинии Fly Baghdad и ее генерального директора за поддержку Корпуса стражей исламской революции", - заявил Кирби во время пресс-брифинга.

Также Штаты внесли в санкционные списки трех видных сторонников "Катаиб Хезболлы" и организацию, по данным американских властей, содействующую отмыванию средств для группировки. Кирби напомнил, что "Катаиб Хезболла" несет ответственность за серию атак против американских сил в Ираке и Сирии.

Он добавил, что Вашингтон ввел пятый пакет санкций против ХАМАС, начиная с 7 октября 2023 года, а также отметил, что вместе с США против ключевых официальных лиц группировки ввели санкции Великобритания и Австралия.

"Сегодня США вводят дополнительные санкции, призванные защитить не только нашу финансовую систему, но и нашу национальную безопасность", - отметил он.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии.