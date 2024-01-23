Что случилось этой ночью: вторник, 23 января

Новые удары США и Британии по хуситам, Израиль предложил ХАМАС двухмесячное перемирие, "Интер" выиграл Суперкубок Италии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США и Великобритания нанесли новые удары по военным объектам йеменских хуситов. Целями стали подземные склады и места размещения систем радиолокационного наблюдения - всего восемь объектов.

- Израиль предложил ХАМАС двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников. Как подчеркнули источники Axios в израильском правительстве, предложение "ясно дает понять, что Израиль не согласится на полное прекращение войны и освобождение всех 6 тыс. палестинских заключенных".

- Соединенные Штаты ввели санкции против физлиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и ХАМАС. Под ограничения попали иракская авиакомпания Fly Baghdad и ее генеральный директор - за поддержку КСИР, три видных сторонника "Катаиб Хезболлы" и организация, содействующая отмыванию средств для группировки.

- Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в китайском Синьцзяне. По сообщениям китайских СМИ, пострадали три человека.

- "Интер" в третий раз подряд выиграл Суперкубок Италии по футболу. В финальном матче миланский клуб победил "Наполи" со счетом 1:0.