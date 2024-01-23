Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алматы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В результате землетрясения минувшей ночью в Алматы пострадали восемь человек, сообщила пресс-служба управления здравоохранения города.

По данным управления, семь человек после оказания всей необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, состояние еще одного оценивается как тяжелое, он госпитализирован.

Пресс-служба управления образования Алматы сообщила, что во всех школах и колледжах города занятия первой смены отменяются. При этом детские сады будут работать в штатном режиме, уточнили в управлении.

В ночь на вторник жители Алматы ощутили подземные толчки, их интенсивность составила 5 баллов. По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана, эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился на границе Казахстана и Киргизии.