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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Число пострадавших после землетрясения в Алматы увеличилось до 44 человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - За медицинской помощью с различными травмами в результате землетрясения в Алматы обратились 44 человека, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"В Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей", - говорится в сообщении Минздрава, опубликованном во вторник.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Минувшей ночью жители Алматы ощутили землетрясение, интенсивность толчков составила 5 баллов. По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана, эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился на границе Киргизии и КНР.

Казахстан Алматы
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