Командование Израиля объявило об окружении города Хан-Юнис на юге сектора Газа

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник завершили окружение города Хан-Юнис - крупнейшего на юге сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на командование ЦАХАЛ.

В операции по блокированию города принимали участие 98-я дивизия, наступавшая на западные кварталы города, 7-я бронетанковая бригада и 84-я пехотная бригада "Гивати". В ходе окружения Хан-Юниса были убиты десятки бойцов группировки ХАМАС.

Тем временем 89-я бригада специального назначения действовала все дальше в черте города, который командование ЦАХАЛ считает важнейшим оплотом ХАМАС.

Сухопутные подразделения вели ближний бой с группами ХАМАС. Накануне ЦАХАЛ начала новое наступление на позиции ХАМАС в Хан-Юнисе.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным Минздрава в секторе Газа, с 7 октября в анклаве погибли не менее 25 490 человек. Однако в статистике Минздрава Газы не делается различия между гражданским населением и членами палестинских вооруженных группировок.