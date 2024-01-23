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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В "Хезболле" сообщили о новом ударе по израильской базе на горе Мерон

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" объявило, что нанесло удар реактивными снарядами по северу Израиля по базе на горе Мерон, на которой занимаются управлением воздушным движением, передает "Аль-Джазира".

В "Хезболле" отметили, что этот обстрел стал ответом на гибель в начале января в Бейруте заместителя председателя политического бюро группировки ХАМАС Салеха аль-Арури, а также на удары Израиля по Сирии и югу Ливана.

В предыдущий раз "Хезболла" атаковала этот объект 6 января. Тогда база получила повреждения.

Израильские военные пока не прокомментировали информацию об обстреле.

Вместе с тем, по данным The Times of Israel, во вторник зафиксирован пуск 15 реактивных снарядов с территории Ливана по Израилю. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет? jднако в Электрической компании Израиля сообщили о перебоях с подачей электричества в этой части страны, вероятно, из-за последствий обстрелов.

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября "Хезболла" регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее, ливанская группировка избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки "Хезболлы", но пока также воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.

Израиль Хезболла Ливан Мерон
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