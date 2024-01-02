СМИ сообщили о гибели одного из руководителей ХАМАС близ Бейрута

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Удар израильского беспилотника по офису палестинской группировки ХАМАС в южном пригороде Бейрута привел к гибели четырех человек, сообщает во вторник Arab News.

По его данным, среди погибших - заместитель председателя политического бюро ХАМАС Салех аль-Арури.

Отмечается, что несколько человек получили ранения.

Ранее Израиль обещал, что будет стремиться устранять членов ХАМАС и за пределами Газы, в том числе в Ливане, Катаре и Турции.