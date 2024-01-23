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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

США и Британия ввели санкции против россиянина, обвиняемого в кибератаках

Ранее ограничительные меры в отношении Александра Ермакова ввела Австралия

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - США и Британия присоединились к Австралии, которая ввела санкции против гражданина России, обвиняемого в причастности к одной из самых крупных кибератак в 2022 году, говорится в заявлении британского Форин-офиса и Минфина США.

Ограничительные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд в эти страны для россиянина Александра Ермакова. Его власти этих стран считают причастным к хакерской атаке на базу данных австралийской страховой медицинской компании Medibank в 2022 году.

По данным Минфина США, в хакерской атаке применили программу-вымогатель. В заявлении ведомства отмечается, что Вашингтон и Лондон ввели санкции против россиянина в знак солидарности и из-за опасности, которую этот человек, как они считают, представляет для Соединенных Штатов и Великобритании.

Ранее во вторник власти Австралии ввели финансовые санкции и запретили въезд Ермакову, который, как они полагают, стоит за взломом базы данных Medibank. В ходе этой атаки хакеры получили доступ и выложили в интернет конфиденциальные данные 9,7 млн клиентов компании.

США Австралия Великобритания
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