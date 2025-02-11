США вводят санкции против двух граждан РФ и провайдера услуг за кибератаки

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти США во вторник ввели санкции против базирующейся в России компании Zservers за содействие в кибератаках, сообщили в американском Минфине.

Согласно информации ведомства, данная компания оказывала поддержку хакерской группе LockBit в проведении кибератак с целью вымогательства средств.

Кроме того, под санкции подпали два гражданина РФ, которые, по утверждению Минфина США, являются "основными администраторами" Zservers.

Отмечается, что Соединенные Штаты вводят ограничения совместно с Австралией и Великобританией.