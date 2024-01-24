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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

Лавров призвал палестинцев объединиться и остановить междоусобицы

Москва выступает за созыв министерской встречи по Палестине, а в отдаленной перспективе - международной конференции по Ближнему Востоку

Лавров призвал палестинцев объединиться и остановить междоусобицы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Палестинский народ должен проявить единство, прекратить междоусобицы, чтобы достичь цели создания палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда же дело дойдет до рассуждений о параметрах так называемого "завтрашнего дня", принципиальное значение должны иметь следующие факторы: во-первых, консолидированная воля самого палестинского народа", - сказал он, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке.

По словам министра, "первое и главное условие для этого - единство самой палестинской нации". "Мы верим, что наши палестинские братья и сестры проявят стратегическую мудрость и откажутся от всех конъюнктурных соображений, междоусобиц, которые препятствуют национальному строительству".

Как он подчеркнул, палестинцы "должны сами решать, как должно выглядеть их будущее государство, кто и как должен им управлять".

При этом Лавров отметил, что пока рано говорить о "завтрашнем дне", так как сначала надо прекратить огонь в секторе Газа.

Глава российского МИД напомнил, что Россия уже давно вносила свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта, которые могли бы стать "важным элементом нового, эффективного посреднического механизма, который бы пользовался доверием как палестинцев, так и израильтян".

"После купирования острой фазы нынешнего кризиса, которому должен способствовать солидарный призыв Совета Безопасности к прекращению огня, мы предлагаем создать консультации на министерском уровне для консолидации позиций ключевых региональных игроков и выработке на этой основе практических шагов по содействию восстановлению палестинского единства", - сказал Лавров.

По его словам, "на следующем этапе будет востребован формат международной конференции по ближневосточному урегулированию". "Цель такой конференции - провозглашение палестинского государства, выработка мер по обеспечению надежной безопасности Израиля и по нормализации его отношений со всеми арабскими и, в целом, мусульманскими странами", - отметил министр.

"Кстати, с идеей созыва такой конференции Россия выступила в этом зале, по-моему, пятнадцать лет назад", - добавил Лавров.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Сергей Лавров МИД РФ Израиль Газа
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