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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

Лавров и Гутерриш отметили важность укрепления координирующей роли ООН

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш время встречи в Нью-Йорке подчеркнули необходимость укрепления координирующей роли Всемирной организации в глобальной политике, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в рамках визита в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по украинской и ближневосточной проблематике провел отдельную встречу с Генеральным секретарем Всемирной организации А.Гутеррешем. Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня. С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов", - сказано в сообщении.

Глава российского внешнеполитического ведомства "также особо подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в строгом соответствии с Уставом Организации".

Антониу Гутерриш Сергей Лавров ООН МИД РФ Нью-Йорк
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