Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на востоке Индонезии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в среду в 07:29 по Москве землетрясения находился в 376 км к юго-востоку от города Амбон на одноименном острове.

Землетрясение оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценила его магнитуду в 5,3. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 132,4 км.

Ранее сообщалось о землетрясении на границе Казахстана и Киргизии.