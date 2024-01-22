Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Казахстана и Киргизии

Интенсивность толчков в Алма-Ате составила 5 баллов, в домах качались люстры и двигалась мебель

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в вторник в 00:09 по алма-атинскому времени на границе Казахстана и Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 15,1 залегал на глубине 65 км и расположен в 264 км на юго-восток от казахстанского мегаполиса Алма-Ата.

Координаты эпицентра 41.22 градуса северной широты и 78.65 градуса восточной долготы.

По уточненным данным казахстанских сейсмологов, интенсивность толчков в Алма-Ате составила 5 баллов.

Кроме того, толчки в 2 балла по 12-балльной шкале МSК-64 ощущались в Шымкенте.

По словам жителей Алма-Аты, толчки ощущались во всех частях города. В домах качались люстры, двигалась мебель, люди вышли на улицы.

Пока сведений о каких-либо разрушениях нет.