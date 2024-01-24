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Netflix увеличила чистую прибыль в IV квартале в 17 раз

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 17 раз, а число его платных подписчиков выросло на 13 млн.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $937,8 млн по сравнению с $55,3 млн за аналогичный период предыдущего года, когда результат включал в себя крупные разовые списания. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,11 с $0,12 годом ранее.

Квартальная выручка Netflix увеличилась на 12,5% до $8,83 млрд с $7,85 млрд. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $8,72 млрд.

Количество платных подписчиков Netflix подскочило на 13,12 млн, что является рекордным приростом для четвертого квартала, достигнув 260,28 млн. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост на 8,7 млн, отмечает Market Watch.

Увеличение числа подписчиков было отмечено во всех регионах, в США и Канаде оно составило 2,81 млн человек, в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) – 5,05 млн человек, в Латинской Америке – 2,35 млн человек, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 2,91 млн человек.

Согласно прогнозу компании, в первом квартале 2024 года ее выручка составит $9,24 млрд, то есть увеличится на 13,2% в годовом выражении. Средний прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составляет $9,27 млрд.

Netflix прогнозирует чистую прибыль в размере $1,976 млрд, или $4,49 на акцию, на первый квартал.

Бумаги компании подорожали на 8,7% на дополнительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 34%.

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