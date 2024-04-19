Число подписчиков Netflix в I квартале почти вдвое превысило прогноз

Сервис перестанет публиковать эти данные с 2025 года

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, в первом квартале увеличил количество платных подписчиков на 9,32 млн относительно предыдущих трех месяцев, что практически вдвое превысило прогноз аналитиков, подготовленный LSEG.

Как сообщается в пресс-релизе компании, на конец марта у Netflix насчитывалось 269,6 млн клиентов. За год их число выросло на 37,1 млн.

Компания объявила, что с 2025 года перестанет публиковать информацию об изменении количества подписчиков, а инвесторам надо сосредоточиться на таких показателях, как выручка и операционная рентабельность. При этом Netflix будет сообщать, если число пользователей достигнет каких-либо знаковых уровней.

Чистая прибыль Netflix в январе-марте составила $2,332 млрд, или $5,28 в расчете на акцию, по сравнению с $1,305 млрд, или $2,88 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 14,8% - до $9,37 млрд с $8,162 млрд.

Эксперты оценивали прибыль на уровне $4,52 на акцию. Сама компания три месяца назад прогнозировала данный показатель в районе $9,24 млрд.

Во втором квартале Netflix планирует получить выручку примерно в $9,49 млрд (рост почти на 16% в годовом выражении) при среднем прогнозе аналитиков в $9,537 млрд. По итогам 2024 года компания ожидает подъем выручки в диапазоне 13-15%.

Котировки акций компании на дополнительных торгах в четверг упали на 4,8% после публикации отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость сервиса подскочила более чем на 25% (до $264,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил менее 4%.