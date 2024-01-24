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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Французский ритейлер Casino продаст почти все гипер- и супермаркеты за 1,35 млрд евро

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Французский ритейлер Casino Guichard Perrachon SA достиг соглашения о продаже практически всех своих гипер- и супермаркетов за 1,35 млрд евро компаниям Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) и Auchan Retail.

Как говорится в сообщении Casino, сделка включает в себя 288 магазинов и прилегающих к ним сервисных центров. Закрытие сделки ожидается во втором квартале текущего года.

Полученные денежные средства будут направлены на реструктуризацию Casino, которая испытывает проблемы из-за высокой задолженности, достигающей 6,1 млрд евро, и сокращения доли на французском рынке.

Котировки акций ритейлера растут на 8% в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость Casino за последние 12 месяцев рухнула почти в 20 раз.

Франция Casino Guichard Perrachon SA
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