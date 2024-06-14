Французский ритейлер Casino провел обратный сплит в соотношении "100 к 1"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Французский ритейлер Casino Guichard Perrachon SA провел обратный сплит акций в соотношении "100 к 1", пишет MarketWatch.

В марте компания завершила одобренную судом реструктуризацию, в рамках которой контроль над ней перешел к структуре чешского миллиардера Даниэля Кржетинского. До этого ритейлер на протяжении долгого времени испытывал трудности из-за высокой долговой нагрузки и снижения рыночной доли во Франции.

В результате обратного сплита цена акций Casino увеличилась до 3,56 евро с 3,56 евроцента за штуку. После этого она подскочила на 9,6%, однако сейчас падает на 5,1%.