Девять человек погибли при атаке по центру ООН по помощи палестинским беженцам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Обстрел объекта Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа привел к гибели как минимум девяти человек, сообщил в среду глава БАПОР в анклаве Томас Уайт.

"Обновленные данные по атаке на наш центр в Хан-Юнисе сегодня днем: два выстрела из танка попали в здание, в котором укрывались 800 человек, сообщается о девяти погибших и 75 раненых", - написал Уайт в социальной сети X. Он отметил, что команды БАПОР и ВОЗ в настоящий момент пытаются добраться до центра.

Ранее глава агентства сообщал, что в результате эскалации боев в районе города был атакован центр БАПОР, в котором находятся около 10 тыс. перемещенных лиц. Тогда он заявил о "многочисленных жертвах".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет активные действия в районе Хан-Юниса на юге анклава. The Times of Israel со ссылкой на военных сообщает, что за прошедшие сутки израильские военные ликвидировали большое число бойцов ХАМАС. Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что уничтожили тоннель ХАМАС в 1,5 км от израильской границы. Тоннель соединял северную и южную части сектора Газа, он находился на глубине 20 метров и в длину составлял около одного километра.

Также первые за более чем 27 часов сигналы ракетной тревоги прозвучали в северных городах Израиля.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.