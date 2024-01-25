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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Белый дом выразил обеспокоенность из-за с удара Израиля по объекту ООН

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В США обеспокоены тем, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, говорится в распространенном Белым домом заявлении.

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями об ударах по объекту БАПОР на юге Газы и последующими сообщениями о пожарах в здании", - говорится в заявлении.

Белый дом признал, что "конфликт уже привел к ужасным смертям и ранениям десятков тысяч мирных палестинцев", и что "Израиль несет ответственность за защиту гражданского населения, включая гуманитарный персонал и объекты".

В то же время Вашингтон подтвердил, что "Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке права Израиля на самооборону (...) против террористов ХАМАС, которые скрываются среди гражданского населения и хотят уничтожить государство Израиль".

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН заявил о необходимости обеспечения безопасности сотрудников организации, работающих в Газе.

"Ни одна эффективная гуманитарная операция не может функционировать в условиях, в которых находятся палестинцы в секторе Газа, и те, кто делает все возможное, чтобы им помочь", - сказал Гутерриш.

Он отметил, что для того, чтобы иметь возможность обеспечивать доставку в сектор гуманитарной помощи, сотрудникам ООН необходимы гарантии безопасности.

Как сообщалось, обстрел объекта БАПОР в секторе Газа привел к гибели, по данным местных СМИ, 14 человек. Ранее глава БАПОР в анклаве Томас Уайт информировал о девяти жертвах и 75 пострадавших удара ЦАХАЛ по зданию агентства, где укрывались около 800 человек.

В настоящее время ЦАХАЛ ведет активные действия в районе Хан-Юниса на юге анклава. The Times of Israel со ссылкой на военных сообщала, что за прошедшие сутки израильские военные ликвидировали большое число бойцов ХАМАС и тоннель группировки в 1,5 км от израильской границы. Тоннель соединял северную и южную части сектора Газ, он находился на глубине 20 метров и составлял около одного километра в длину.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Антониу Гутерриш Вашингтон ХАМАС США
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