Экс-консультант Пентагона обвинил власти в сокрытии гибели американцев на Украине

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американские власти скрывают от населения и СМИ тот факт, что на Украине в ходе конфликта погибло не менее 400 граждан США, заявил полковник в отставке, бывший консультант Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Наш друг Линдси Грэм (американский сенатор - ИФ) сказал, что мы должны быть очень благодарны, что ни один американец не погиб в Украине. Это ложь. Мы знаем, что погибли по меньшей мере 400 американцев, независимо от того, являются ли они частными контрактниками или действующими военнослужащими", - написал он в соцсети Х без указаний на источники информации.

Макгрегор добавил, что "администрация не скажет этого, и это не будет опубликовано средствами массовой информации".

По его словам, сокрытие этой информации не дает возможности американцам составить четкое представление о президенте Украины Владимире Зеленском, который является "законченным мошенником и тем, кто вообще не представляет интересы украинского народа, а бегает вокруг, пытаясь продать свою страну".

Макгрегор считает, что по окончании украинского конфликта Зеленский "окажется в одном из своих особняков на Кипре или в Италии или, возможно, во Флориде".

Макгрегор известен как военный теоретик, планировщик ряда крупнейших военных операций США, и как консультант по военно-политическим вопросам. Участвовал в войне в Персидском заливе. В 2020 году был нанят тогдашним президентом Дональдом Трампом в качестве старшего советника исполнявшего обязанности министра обороны Кристофера Миллера.