РФ и Франция обсуждают по дипканалам ситуацию с наемниками-французами в Харькове

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - РФ и Франция контактируют по дипломатическим каналам в связи с уничтожением французских наемников в Харькове, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения Пескова с журналистами в пятницу представители СМИ задали вопрос, поступали ли от французской стороны в связи с этой ситуацией предложения о контактах на высшем уровне или же произошедшее обсуждается только на уровне дипломатических ведомств.

"Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что на стороне киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, и каждый раз снова это утверждение находит подтверждение", - сказал Песков.

Накануне МИД РФ сообщил о вызове в российское дипломатическое ведомство посла Франции "в связи с уничтожением вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов".

7 января об ударе по пункту дислокации иностранцев в Харькове сообщило Минобороны России. По данным военного ведомства, уничтожены более 60 наемников, еще свыше 20 доставлены в медучреждения. Минобороны РФ не сообщало гражданство иностранцев.