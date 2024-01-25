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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Минск поднял тариф на транзит нефти из Казахстана в ЕС на 38%, для РФ - на 10,2%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии проиндексировало тарифы на транзитную транспортировку нефти через территорию республики.

"На 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления", - говорится в сообщении пресс-службы МАРТ со ссылкой на постановление ведомства №2, которое вступает в силу с 1 февраля 2024 года.

"При этом в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений", - отмечается в сообщении.

В соответствии с документом, который в четверг опубликован на Национальном правовом интернет-портале, с 1 февраля тариф на услугу по транспортировке нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) - Адамова Застава (от границы с РФ до границы с Польшей в направлении Германии) вырастет на 38% - до 629,26 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС) с 455,94 рубля (действует с 1 февраля 2023 года).

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Тариф на транспортировку нефти по участку Унеча (Высокое) - Броды (от границы с РФ в направлении Украины, Венгрии, Словакии и Чехии) увеличен на 10,2% - до 215,78 российского рубля за 1 тонну.

Тарифы на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам для белорусских НПЗ ("Нафтан" и Мозырский НПЗ) увеличены на 10,2% (устанавливаются в белорусских рублях).

Ранее сообщалось, что в декабре Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу. Газета "Коммерсантъ" сообщала, что для северной ветки нефтепровода "Дружба", по которой сейчас идет только казахстанская нефть, Минск предлагал повысить тариф на 43%, а для южной, по которой продолжаются поставки из России, - на 14,5%.

По информации издания, оператор белорусской нефтетранспортной системы "Гомельтранснефть Дружба" направил 17 ноября "Транснефти" письмо с предложением поднять тарифы на транзит нефти по своей территории с 1 февраля 2024 года. Согласно плану, стоимость прокачки по северному направлению Унеча-Адамово (идет через Белоруссию в Германию) может быть повышена на 43,4%, до 653,8 руб. за тонну, а по южной ветке Унеча-Броды (через Белоруссию и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию) - на 14,5%, до 195,8 руб. за тонну. Это необходимо для исключения перекрестного финансирования расходов на транспортировку по северной ветке за счет прокачки по южной, поясняла белорусская сторона. Таким образом, удельный тариф по системе составит 104,3 руб. на 100 км, уточнила газета.

"Коммерсантъ" пояснил, что в письме говорится о "непредвиденных обстоятельствах", которые привели к снижению грузооборота по транзитным направлениям почти в пять раз по сравнению с 2022 годом, в том числе в 17 раз на Адамово. Речь идет об отказе Польши и Германии принимать российскую нефть на фоне введения санкций. На данный момент по северной ветке "Дружбы" в Европу идет только сырье из Казахстана, прогнозный объем на этот год - 1,2 млн тонн, отмечала газета.

Ранее ОАО "Гомельтранснефть Дружба" уведомило ПАО "Транснефть" о желании увеличить тарифы в 1,8 раза. "В условиях снижения транзитной транспортировки через территорию Беларуси "Гомельтранснефть Дружба" предложило ПАО "Транснефть" повысить тарифы на транзитную транспортировку нефти через республику на 84%. Увеличение удельного тарифа на транспортировку нефти в направлении Польши и Германии планируется с $0,91 до $1,67 за 100 тонно-километров, в направлении Украины - с $1,14 до $2,09 за 100 тонно-километров (ткм)", - пояснял представитель "Гомельтранснефть Дружба". На предприятии подчеркивали, что предлагаемые белорусским оператором тарифы на транзитную транспортировку нефти через территорию Белоруссии ниже тех, что установлены операторами Украины и Казахстана. Это предложение не устроило Россию.

Ранее сообщалось, что "Гомельтранснефть Дружба" ожидало двукратного падения прокачки нефти в 2023 году. В 2022 году прокачка по системе магистральных нефтепроводов на территории Белоруссии снизилась на 7,3% - до 49,6 млн тонн. В 2021 году предприятием было транспортировано 53,5 млн тонн нефти, в 2020 году - 61,5 млн тонн против 63 млн тонн в 2019 году.

Белоруссия нефть Казахстан РФ Дружба
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