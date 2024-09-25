Германия попросила Казахстан увеличить поставки нефти с 1,2 млн до 2,5 млн тонн

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Запрос об увеличении поставок нефти из Казахстана до 2,5 млн тонн поступил со стороны Германии, сообщил глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев.

"1,2 млн планируем до конца года (экспортировать в Германию - ИФ), есть запрос на увеличение с их стороны до 2,5 млн тонн в целом", - сказал Саткалиев журналистам в среду.

Министр не уточнил, сможет ли Казахстан обеспечить увеличение экспорта до 2,5 млн тонн и в какие сроки.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова нарастить экспорт нефти на немецкий рынок.

В 2024 году казахстанская компания "КазТрансОйл" планирует отгрузить по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для поставки в Германию до 1,2 млн тонн казахстанской нефти.

По итогам 2023 года по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии было транспортировано 993 тыс. тонн казахстанской нефти (из ресурсов "Карачаганак Петролеум Оперейтинг").

Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба" в рамках диверсификации маршрутов экспорта своей нефти.

"КазТрансОйл" является субъектом естественной монополии на рынке услуг по трубопроводному транспорту нефти. Входит в состав национальной компании "КазМунайГаз".