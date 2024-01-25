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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Поджигателя аниме-студии в Киото приговорили к смертной казни

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суд Японии приговорил 45-летнего Синдзи Аобу к смертной казни по делу о поджоге аниме-студии в Киото в июле 2019 года, сообщает в четверг The Japan Times.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый на момент совершения преступления отдавал себе отчет в своих действиях и должен нести ответственность за преступление. Защита настаивала, что Аоба страдает психическим заболеванием, и просила о его оправдании или назначении более мягкого наказания.

Как отмечает Kyodo News, суд не счел смягчающим обстоятельством раскаяние подсудимого, так как последствия поджога были слишком серьезными.

Было установлено, что 18 июля 2019 года Аоба купил 40 литров бензина, вошел в студию Kyoto Animation, облил шестерых сотрудников горючим и устроил пожар. Погибли 36 человек, еще 32 пострадали. Сам поджигатель получил тяжелые ожоги и проходил длительное лечение, судебные слушания начались только в сентябре 2023 года. Во время оглашения приговора подсудимый был в инвалидной коляске.

Аоба объяснил свои действия тем, что студия украла идеи из его работы, которую он отправил на организованный компанией конкурс. Подтверждений этому не нашлось.

Япония Синдзи Аоба
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