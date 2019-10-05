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Число жертв поджога аниме-студии выросло до 36

Число жертв поджога аниме-студии выросло до 36
Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Число жертв июльского поджога аниме-студии Kyoto Animation выросло до 36, сообщило агентство Kyodo.

Как рассказали в полиции Киото, одна из пострадавших, находившаяся в больнице, скончалась одна из пострадавших, лежавшая в больнице. Причина - ожоги, полученные в июле.

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Еще свыше 20 остаются в медучреждении.

18 июля мужчина разлил жидкость, предположительно бензин, которую поджег на первом этаже трехэтажного здания студии Kyoto Animation.

По свидетельству выживших сотрудников студии, в момент поджога в здании находилось более 70 человек.

Япония

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