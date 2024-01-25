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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Израиль, создающий буферную зону для безопасности в секторе Газа вдоль ее границы, снес почти 40% строений в этих районах, сообщает в четверг The Wall Street Journal.

"Согласно исследованиям профессора Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нуна, который изучает с начала войны спутниковые снимки, в некоторых районах работы сильно продвинулись. Он сказал, что израильские военные, судя по всему, уничтожили 1 072 из 2 824 построек в 1 км или меньше от границы. Большинство из строений - жилые", - отмечает издание.

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Наибольших результатов военные добились на юге сектора Газа в районе города Хан-Юнис, где больше месяца идут бои: здесь в пределах 1 км от границы демонтировали 704 из 1 048 строений.

По данным газеты, израильские власти соглашались с тем, что формируемая зона может быть временной, но они не уточняли ни сроки ее существования, ни ее площадь и другие детали. Бывший представитель израильских властей, знакомый с планами, пояснил изданию, что, хотя некоторые секции будут в ширину 1 км, параметры других секций могут отличаться в зависимости от ландшафта и застройки.

Однако аналитики полагают, что буферная зона не предотвратит запуски ракет и БПЛА по Израилю. В то же время израильские военные будут иметь расчищенный сектор для стрельбы по тем, кто попробует приблизиться к границе.

Этот проект вызвал недовольство властей США, которые настаивали на сохранении территориальной целостности палестинских территорий и опасались его негативного влияния на настроения палестинцев, которые сочтут его доказательством желания Израиля занять анклав. Однако в итоге госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Вашингтон может согласиться с существованием зоны на временной основе.

Ранее в январе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан". Премьер при этом говорил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания операции в секторе Газа, и эту позицию он объяснил США.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. "Исламский джихад" также участвовал в этой операции. В ответ Израиль начал военную операцию против радикальных палестинских группировок в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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