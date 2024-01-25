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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Противники военных в Мьянме заявили, что смогли вновь захватить порт Пауктау

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Армия Аракана", которая входит в состав антиправительственного вооруженного альянса в Мьянме, объявила о захвате порта Пауктау у Бенгальского залива в штате Ракхайн на западе страны, сообщают западные СМИ.

Бои между ополченцами и военными в этом районе идут более двух месяцев. В ноябре "Армия Аракана" уже брала под контроль этот город, но военные заставили ее отряды отступить.

При этом две недели назад военные Мьянмы и антиправительственный альянс при посредничестве Китая смогли добиться нового соглашения о прекращении огня. Однако теперь стороны конфликта обвиняют друг друга в его нарушении.

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СМИ напоминают, что Пауктау находится в 25 км к востоку от столицы штата Ракхайн Ситуэ, и с 2016 года Индия строит в Ситуэ глубоководный порт. Ранее на этой неделе мьянманские власти и индийская деловая делегация провели переговоры о наращивании операций в порту.

Также в штате Ракхайн Китай планирует построить глубоководный порт возле города Кьяукпью, который служил бы ему воротами в Индийский океан, и создать особую экономическую зону. Порт стал бы центральным элементом "Экономического коридора Китай-Мьянма" (CMEC) - важного связующего звена инициативы КНР "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. При этом между Кьяукпью и китайской провинцией Юньнань проходят нефте- и газопроводы.

27 октября альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также шли в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн. Повстанцы захватили более 200 военных объектов, несколько городов в Шане и Ракхайне.

Мьянма играет важную роль в реализации инициативы КНР "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.

Мьянма Пауктау
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