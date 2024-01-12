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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

В Пекине заявили о новом соглашении о прекращении огня в Мьянме

В Пекине заявили о новом соглашении о прекращении огня в Мьянме
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Военные Мьянмы и антиправительственный альянс повстанцев при посредничестве Китая смогли достичь нового соглашения о прекращении огня, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом сообщает АР.

"Китай надеется, что стороны конфликта Мьянме смогут добросовестно выполнить эти договоренности, проявить максимальную сдержанность и решить проблемы путем диалога и консультаций", - сказала Мао Нин.

В прошлый раз стороны договорились о прекращении огня в середине декабря. Однако после этого боевые действия на севере и западе Мьянмы продолжились. В начале января оппозиционный альянс взял под контроль ключевой город Лауккай - столицу самоуправляемой зоны Кокан на границе с КНР.

Очередные переговоры о перемирии прошли 10-11 января в городе Куньмин на юго-западе Китая. По словам Мао Нин, мьянманские военные и альянс, в составе "Армии национального демократического альянса Мьянмы" "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии Аракана", договорились немедленно прекратить огонь, отвести бойцов от позиций друг друга, урегулировать разногласия на переговорах.

"Обе стороны пообещали не ставить под угрозу жизнь китайских граждан, проживающих в приграничных районах, а также подрывать безопасность китайских проектов и персонала в Мьянме", - добавила Мао Нин.

27 октября 2023 года альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также шли в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн. Повстанцы захватили более 200 военных объектов, несколько городов в Шане и Ракхайне.

Мьянма играет важную роль в реализации инициативы КНР "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.

Китай Мьянма Лауккай МИД
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