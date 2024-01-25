Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Одержавший победу на выборах главы тайваньской администрации Лай Циндэ в четверг выразил надежду на то, что США продолжат оказывать поддержку острову, отметив необходимость развития и укрепления двустороннего сотрудничества, сообщает агентство ЭФЭ.

"Я надеюсь, США смогут продолжать оказывать решительную поддержку Тайваню, углублять двустороннее сотрудничество и отношения и работать с другими демократическими партнерами для обеспечения мира и процветания в регионе", - сказал Лай Циндэ на встрече с американскими законодателями Ами Берой и Марио Диас-Балартом.

Лай Циндэ также подтвердил намерение сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе: "Стратегическое положение Тайваня имеет решающее значение. Стабильность в проливе является ключом к региональному и глобальному миру и процветанию".

Диас-Баларт со своей стороны заверил, что нынешний визит свидетельствует о твердости и подлинности поддержки Тайваня со стороны США.

Представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова, в январе одержал победу на выборах главы тайваньской администрации.

Накануне два американских законодателя - ведущий демократ в подкомитете палаты представителей США по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскому региону Ами Бера и республиканец Марио Диас-Баларт - прибыли с визитом в Тайбэй.

"Цель поездки состоит в том, чтобы подтвердить поддержку Тайваня со стороны США после успешных демократических выборов, выразить солидарность в общей приверженности демократическим ценностям и изучить возможности для дальнейшего укрепления прочных экономических и оборонных отношений между США и Тайванем", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией Беры.

Ранее Тайвань посетила другая американские делегация в составе бывшего советника по национальной безопасности США Стивена Хэдли и бывшего заместителя госсекретаря США Джеймса Стейнберга.

В связи с этим официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что "Китай решительно выступает против того, чтобы США в любой форме официально взаимодействовали с Тайванем и вмешивались в тайваньские дела любым способом и под любым предлогом".

"Мы призываем США четко осознать чрезвычайную сложность и деликатность тайваньского вопроса, неукоснительно соблюдать принцип "одного Китая" (...), действовать серьезно в соответствии с обязательствами, многократно подтвержденными лидерами США, не поддерживать "независимость Тайваня", "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" и не пытаться использовать тайваньский вопрос в качестве инструмента сдерживания Китая", - подчеркнула она.