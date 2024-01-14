На Тайвань в воскресенье прибывает делегация из США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Делегация США прибывает на Тайвань в воскресенье, сообщил Американский институт на Тайване, который де-факто является представительством Вашингтона на острове.

По его данным, в состав делегации входят бывший советник по национальной безопасности США Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря США Джеймс Стейнберг. Сопровождать их будет глава института Лора Розенбергер.

Ожидается, что 15 января Хэдли и Стейнберг проведут встречи с представителями местного политического руководства, передадут поздравления американского народа по случаю успешного проведения выборов на острове, выступят в поддержку процветания и развития Тайваня, а также долговременного мира и стабильности на обоих берегах Тайваньского пролива.

Накануне на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов законодательного юаня (парламента) острова. Победу на выборах главы администрации одержал кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ. Он признал, что ДПП по итогам парламентских выборов лишилась большинства в законодательном органе и перед лицом новой парламентской структуры Тайвань должен двигаться в направлении "общения, консультаций, участия и сотрудничества".

Согласно предварительным результатам подсчета голосов, ДПП может получить лишь 51 из 113 мест в парламенте. До сих пор у нее было 61 место в тайваньском парламенте.

Ожидается, что партия Гоминьдан получит 52 места, а Тайваньская народная партия (ТНП) - восемь.