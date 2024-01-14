Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

На Тайвань в воскресенье прибывает делегация из США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Делегация США прибывает на Тайвань в воскресенье, сообщил Американский институт на Тайване, который де-факто является представительством Вашингтона на острове.

По его данным, в состав делегации входят бывший советник по национальной безопасности США Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря США Джеймс Стейнберг. Сопровождать их будет глава института Лора Розенбергер.

Ожидается, что 15 января Хэдли и Стейнберг проведут встречи с представителями местного политического руководства, передадут поздравления американского народа по случаю успешного проведения выборов на острове, выступят в поддержку процветания и развития Тайваня, а также долговременного мира и стабильности на обоих берегах Тайваньского пролива.

Накануне на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов законодательного юаня (парламента) острова. Победу на выборах главы администрации одержал кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ. Он признал, что ДПП по итогам парламентских выборов лишилась большинства в законодательном органе и перед лицом новой парламентской структуры Тайвань должен двигаться в направлении "общения, консультаций, участия и сотрудничества".

Согласно предварительным результатам подсчета голосов, ДПП может получить лишь 51 из 113 мест в парламенте. До сих пор у нее было 61 место в тайваньском парламенте.

Ожидается, что партия Гоминьдан получит 52 места, а Тайваньская народная партия (ТНП) - восемь.

Тайвань США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Северокорейские военные выпустили баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северокорейские военные выпустили баллистическую ракету в сторону Японского моря

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о необходимости закрыть границу между Газой и Египтом

Нетаньяху заявил о необходимости закрыть границу между Газой и Египтом

Лидеры Конгресса США договорились о новом продлении финансирования правительства

Керри покинет администрацию США, чтобы помогать Байдену с подготовкой к выборам

Керри покинет администрацию США, чтобы помогать Байдену с подготовкой к выборам

Что произошло за день: суббота, 13 января

Правящая партия Тайваня теряет большинство в парламенте

МИД РФ призвал воздерживаться от провокационных действий по вопросу Тайваня

Лай Циндэ побеждает на выборах главы администрации Тайваня

Хоу Юи признал поражение на выборах главы администрации Тайваня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });