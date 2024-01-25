Журналисты сообщили о сомнениях Баку в участии в Совете Европы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана рассматривают вопрос выхода не только из Парламентской ассамблее Совета Европы, но и из Совета Европы в целом, сообщило азербайджанское информагентство АРА со ссылкой на источники.

Кроме того, по его сведениям, Азербайджан также может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

24 января в ПАСЕ не подтвердили полномочия азербайджанской делегации

"Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - заявила делегация.