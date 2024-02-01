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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Алиев допустил пересмотр участия Азербайджана в Совете Европы п ЕСПЧ

Это случится, если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан пересмотрит свое участие в Совете Европы и ЕСПЧ в случае, если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены, предупредил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он заявил об этом в Баку на встрече с генсеком Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом, передает его пресс-служба.

Он потребовал, чтобы права делегации Азербайджана в ПАЧСЕ восстановили.

24 января в ПАСЕ не подтвердили полномочия азербайджанской делегации.

"Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - заявила на это делегация.

На следующий день азербайджанские СМИ сообщили, что власти страны рассматривают вопрос выхода не только из Парламентской ассамблее Совета Европы, но и из Совета Европы в целом.

Алиев решение ПАСЕ антиазербайджанским и отметил, что это не служит диалогу и в целом противоречит традициям парламентской платформы.

Азербайджан ЕСПЧ Ильхам Алиев ПАСЕ Мартин Чунгонг МПС Совет Европы
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