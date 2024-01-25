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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Французские фермеры заблокировали движение по автомагистралям и мостам

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В разных частях Франции фермеры продолжают в четверг массовые акции протеста, в ходе которых блокируют тракторами движение на крупных автомагистралях и мостах, сообщают французские СМИ.

Крупные акции проходят в Бордо, Нанте и других больших городах. В четверг участники протестов перекрыли тракторами, в том числе въезд по трассе А42 в Лион.

По данным регионального издания France Bleu, группа фермеров в районе городе Монтелимар задержала десятки грузовиков, перевозивших импортные продукты, такие как курятину из Польши и вино из Испании. Недовольные протестующие остановили машины и вытащили из них весь груз на дорогу.

Несколько фермерских профсоюзов заявили, что намерены заблокировать Париж в пятницу.

Работники сельскохозяйственной сферы требуют от правительства мер для защиты своей деятельности, в частности они недовольны большими объемами импортных продуктов низкой цены, а также возросшими затратами на производство агропродукции и налогом на топливо во Франции.

Протесты продолжаются уже вторую неделю, они начались в юго-западных районах Франции. Постепенно протестное движение усиливается и сосредотачивается ближе к центральным регионам.

По данным ряда французских СМИ, правительство в пятницу может объявить о решениях в сфере сельского хозяйства на фоне протестов в стране, не ослабевающих уже вторую неделю.

Франция
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