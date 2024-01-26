Фермеры заблокировали тракторами автодороги в Парижском регионе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Фермеры во Франции с 14 часов по местному времени и до полуночи проводят акцию протеста в Парижском регионе, сообщают французские СМИ. По их оценкам, около 200 тракторов в настоящее время находится на дорогах, ведущих в столицу и ее окрестности.

Фермеры на тракторах блокировали ряд крупных транспортных артерий. В частности, они сильно затруднили движение по трассе А10, которая соединяет Бордо и Париж, а также магистраль А13 между городом Кан на западе Франции и столицей.

По оценкам профсоюзов сотрудников сельскохозяйственной сферы, в 85 департаментах страны в акциях участвуют около 72 тысяч человек, на дорогах замечено более 40 тысяч тракторов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступил с речью и заявил: "Мы больше не можем ждать, мы услышали вас, правительство вас поняло". По его словам, правительство с субботы введет десять мер, которые направлены на облегчение условий деятельности сотрудников сельскохозяйственной сферы.

Аграрии протестуют во Франции вторую неделю подряд. Они требуют от правительства мер для защиты своей деятельности. В частности, они недовольны большими объемами импортных продуктов низкой цены, а также возросшими затратами на производство агропродукции и налогом на топливо во Франции.