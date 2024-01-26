Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Фермеры заблокировали тракторами автодороги в Парижском регионе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Фермеры во Франции с 14 часов по местному времени и до полуночи проводят акцию протеста в Парижском регионе, сообщают французские СМИ. По их оценкам, около 200 тракторов в настоящее время находится на дорогах, ведущих в столицу и ее окрестности.

Фермеры на тракторах блокировали ряд крупных транспортных артерий. В частности, они сильно затруднили движение по трассе А10, которая соединяет Бордо и Париж, а также магистраль А13 между городом Кан на западе Франции и столицей.

По оценкам профсоюзов сотрудников сельскохозяйственной сферы, в 85 департаментах страны в акциях участвуют около 72 тысяч человек, на дорогах замечено более 40 тысяч тракторов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступил с речью и заявил: "Мы больше не можем ждать, мы услышали вас, правительство вас поняло". По его словам, правительство с субботы введет десять мер, которые направлены на облегчение условий деятельности сотрудников сельскохозяйственной сферы.

Аграрии протестуют во Франции вторую неделю подряд. Они требуют от правительства мер для защиты своей деятельности. В частности, они недовольны большими объемами импортных продуктов низкой цены, а также возросшими затратами на производство агропродукции и налогом на топливо во Франции.

Протесты фермеров во Франции

7
Габриэль Атталь Париж Парижский регион Франция Кан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 января

Нетаньяху заявил о борьбе с ХАМАС в секторе Газа до полной победы

Таможни стран Балтии договорились о единообразном применении санкций против РФ

Байден заявил, что не поддержит операцию Израиля в Газе длительностью год

Обострение палестино-израильского конфликта

Суд ООН потребовал от Израиля принять меры для защиты палестинцев в Газе

Суд ООН потребовал от Израиля принять меры для защиты палестинцев в Газе

Airbus запустил глобальный проект по утилизации самолетов в Китае

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });