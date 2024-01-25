Помощь Украине оказалась под угрозой из-за сомнений республиканцев в миграционной реформе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл сообщил однопартийцам, что может отказаться от попыток согласовать с демократами проведение миграционной реформы, что в свою очередь может привести к новым проблемам с одобрением дополнительного финансирования военной помощи Украине. Об этом сообщают в четверг американские СМИ со ссылкой на источники.

По информации собеседников журналистов, такую точку зрения Макконнелл озвучил ранее на этой неделе на закрытой встрече с сенаторами из Республиканской партии. Он пояснил, что против компромиссов с демократами по миграционной реформе выступает Дональд Трамп, уверенно лидирующий в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

"Мы не должны делать что бы то ни было, способное помешать ему", - приводят СМИ слова Макконнелла о Трампе.

"Политические реалии в данном случае изменились", - добавил он, говоря о миграционной реформе.

При этом Макконнелл до сих пор считался активным сторонником компромисса с сенаторами-демократами: он выступал за предоставление дополнительных средств для помощи Украине в обмен на согласие Демократической партии провести существенную реформу системы иммиграции. Однако Трамп, как полагают американские СМИ, не считает выгодным сейчас договариваться с демократами, так как он планирует в ближайшие месяцы использовать тему нелегальной иммиграции для борьбы за пост президента с Джо Байденом.

При этом сам Макконнелл в четверг не стал комментировать такие публикации СМИ. Он добавил, что обсуждение темы миграционной реформы "продолжаются". Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер от комментариев отказался.

В свою очередь, NBC News сообщает со ссылкой на знакомый с ходом обсуждений источник, что среди республиканцев в сенате "усиливаются опасения того, что существенная часть республиканских сенаторов больше не заинтересованы в двухпартийном соглашении по иммиграции. В связи с этим возникает вопрос, целесообразно ли и дальше увязывать миграционную реформу с вопросом о помощи Украине".

По мнению NBC News, в случае решения сенаторов рассматривать по отдельности темы миграции и помощи Украине есть риск, что обе меры не удастся утвердить.

"Существует риск, что решение рассматривать эти предложения по отдельности приведет к ускорению "смерти" обоих", - отмечает портал. В статье поясняется, что требование рассматривать обе меры в составе одного пакета исходило, прежде всего, от республиканского большинства Палаты представителей. С учетом того, что многие республиканцы в Палате представителей скептически относятся к идее выделения крупных средств для Украины, нет гарантий, что они согласятся утвердить помощь Киеву без одновременного решения по миграционной проблеме.

"Возможно, в Сенате в итоге удастся набрать достаточно голосов, чтобы одобрить законопроект по выделению средств для помощи Израилю и Украине. Однако маловероятно, что такой документ затем утвердят в Палате представителей", - подчеркивает NBC News.

Администрация США еще осенью прошлого года направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю. Республиканцы в Конгрессе потребовали значительного ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для военной помощи Украине и Израилю. С тех пор представители обеих партий в Конгрессе пытаются прийти к консенсусу по данному вопросу.