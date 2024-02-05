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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Сенат США обнародовал законопроект о защите границы и помощи Израилю и Украине

Сенат США обнародовал законопроект о защите границы и помощи Израилю и Украине
Фото: Toshe_O/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Участники переговоров в американском Сенате обнародовали подготовленный ими законопроект об охране границы между США и Мексикой стоимостью $118,28 млрд, который являлся условием республиканцев для разблокирования помощи Украине, сообщают СМИ.

Он включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю, $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США "и покрытие боевых расходов, связанных с конфликтом в Красном море".

Кроме того, запланировано выделить $10 млрд на гуманитарную помощь населению сектора Газа и Западного берега.

Предусмотрено также выделение $4,83 млрд "на поддержку ключевых региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживание агрессии со стороны правительства Китая".

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что намерен вынести законопроект на голосование в среду.

Достижение сделки приветствовал президент Джо Байден. Он завил: "Я решительно поддерживаю это".

В распространенном Белым домом заявлении Байдена говорится, что принятие законопроекта позволит США "продолжать жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру" по поддержке Украины, а также "предоставить Израилю все необходимое".

Спикер палаты представителей Майк Джонсон в свою очередь в эфире телеканала NBC подтвердил, что палата на этой неделе рассмотрит свой законопроект, который будет включать военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд, а также "необходимое финансирование вооруженных сил США в ближневосточном регионе".

В него не включены помощь Украине и финансирование безопасности границы.

Джо Байден США Сенат Украина Израиль
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