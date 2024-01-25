Турция завершила ратификацию присоединения Швеции к НАТО

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Турции завершили в четверг процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщает агентство Anadolu.

В сообщении указано, что текст соответствующего закона опубликован в национальном официальном журнале.

Документ ратифицировал парламент, а затем - подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Великое национальное собрание Турции одобрило протокол о присоединении Швеции к НАТО 23 января.

Таким образом, Венгрия осталась единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции. Однако в Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.