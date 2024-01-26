Что случилось этой ночью: пятница, 26 января

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО, США заявили о непричастности к крушению ИЛ-76, NASA завершило миссию марсианского вертолета Ingenuity

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Турция завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО. Протокол о присоединении был утвержден турецким парламентом 23 января, после чего его подписал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

- Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 в Белгородской области.

- Мирная жительница погибла в Белгородской области после атаки квадрокоптера ВСУ. Дрон сбросил взрывное устройство на хутор Лозовая Рудка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- Председателя Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок. Ее кандидатуру намерена поддержать правоцентристская Европейская народная партия, у которой крупнейшая фракция в Европарламенте, пишет портал Euractiv.

- ВМС стран НАТО в 2024 году пополнят пять новых подводных лодок. По данным нидерландского издания Marineschepen, США примут на вооружение три ударные атомные субмарины класса Virginia, ВМФ Великобритании получит атомную подлодку HMS Agamemnon, французские ВМС - многоцелевую подлодку FS Tourville.

- Миссия марсианского вертолета Ingenuity завершена из-за поломки. Специалисты NASA потеряли связь с аппаратом 18 января во время посадки. Связь удалось восстановить, но выяснилось, что у вертолета повреждена лопасть.