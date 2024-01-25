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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Страны НАТО в 2024 году примут в состав своих ВМС пять новых подводных лодок

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Страны-члены НАТО в текущем году примут в боевой состав своих ВМС пять новых подводных лодок, сообщило нидерландское издание Marineschepen.

В частности, в ВМС США должны поступить три ударные атомные подводные лодки класса Virginia - USS New Jersey, которая будет передана флоту 6 апреля, а также USS Iowa и USS Massachusetts.

Британский Королевский ВМФ в нынешнем году получит атомную подводную лодку HMS Agamemnon, французский флот - многоцелевую подлодку FS Tourville.

Ряд стран-членов НАТО, имеющих небольшие по составу ВМС, также собираются ввести в боевой состав новые дизель-электрические подлодки, в том числе Испания и Турция.

До 2035 года новые субмарины пополнят флоты Норвегии (четыре подлодки) и Германии (две подлодки). Италия, Нидерланды, Канада и Польша также планируют обновить свои подводные

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