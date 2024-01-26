В Абхазии вводятся временные ограничения на подачу электроэнергии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В западной части Абхазии и в столице республики Сухуме с 26 по 31 января вводятся ограничения на подачу электроэнергии, сообщила абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго".

Отмечается, что электроэнергия будет отключаться на два часа в первой и второй половине дня.

График отключения электроэнергии вводится на пять дней "из-за роста потребления в южных регионах России, а также плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме".

"Из согласованной мощности в 300-340 МВт в Абхазию будет поставляться не более 240 МВт. Дефицит мощности может составить 80-100 МВт, компенсировать его электричеством с ИнгурГЭС невозможно из-за технических ограничений - малого притока воды в Джварское водохранилище и низким уровнем воды в целом", - отмечается в сообщении.

"Черноморэнерго" вынуждено ввести ограничения на поставку электроэнергии в западной части республик и городе Сухум, до восстановления согласованного объема перетока из Российской Федерации в полном объеме", - говорится в сообщении.