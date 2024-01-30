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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В Абхазии продлены ограничения на подачу электроэнергии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Абхазии продлили на неопределенный срок ограничения на подачу электроэнергии, которые ранее вводили до 31 января, сообщил журналистам руководитель абхазской энергетической компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.

"Российская сторона ежедневно дает тот лимит, который может нам предоставить. Весь объем, который мы запросили, в рабочие дни они предоставить нам не могут. В выходные электричество поставляется в достаточном количестве и поэтому в минувшие субботу и воскресенье электричество не отключали", - уточнил он.

По новому графику отключения электроэнергии будут проводиться один раз днем на два часа во всех городах и районах республики. Объемы перетока с российской стороной согласуются каждый день для следующих суток.

Ограничения на подачу электроэнергии в западной части республики и в Сухуме были введены в конце января. В "Черноморэнерго" это объяснили "ростом потребления в южных регионах России, а также плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме".

"Из согласованной мощности в 300-340 МВт в Абхазию будет поставляться не более 240 МВт. Дефицит мощности может составить 80-100 МВт, компенсировать его электричеством с ИнгурГЭС невозможно из-за технических ограничений - малого притока воды в Джварское водохранилище и низким уровнем воды в целом", - уточнялось в сообщении.

Сухум Черноморэнерго Абхазия Тимур Джинджолия Новочеркасская ГРЭС
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